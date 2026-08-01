JUST NU: Häcken kvitterar

BK Häcken tar emot Kalmar FF i allsvenskan.

Det står 1–0 till KFF.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

BK Häcken ställs mot Kalmar FF hemma på Nordic Wellness Arena. Häcken kommer senast från ett kryss mot AIK medan KFF tog en stark seger mot regerande mästaren Mjällby.

Häckens tränare Jens Gustafsson gjorde två förändringar från matchen mot AIK. Olle Samuelsson ersatte Filip Helander samtidigt som nyförvärvet Harun Ibrahim startade i stället för avstängde Julius Lindberg.

KFF-tränaren Toni Koskela mönstrade en elva med flera förändringar. Rony Jansson, som lämnat för St. Pauli, ersattes av Fabian Björklund. Därtill startade Sivert Øverby och Abdussalam Magashy i stället för Victor Larsson och Melker Hallberg.

Gästerna fick en drömstart efter att Aboubacar Keita satte 1–0. ledningen varade i cirka 15 minuter innan Häcken-backen Harry Hilvenius svarade med en kvittering.

Matchen pågår.

Startelvor:

BK Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Samuelsson, Lundkvist – Doumbia, Hestnes – Ibrahim, Rygaard, Svanbäck – Lindgren

Kalmar FF: Brolin – Björklund, Sætra, Keita, Øverby – Gustafsson, Gojani – Söderbäck, Magashy, Sagoe Junior – Rosenqvist