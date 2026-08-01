Uppgifter: Stjärnan nära att säljas – blir rekordaffär

Mikkel Ladefoged, 23, har öst in mål för Västerås SK.

Nu är dansken nära att säljas till engelska Lincoln City, enligt uppgifter.

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Mikkel Ladefoged har varit en viktig spelare för Västerås SK den här säsongen. Den danske forwarden har bidragit med nio mål för VSK, som ligger femma i allsvenskan.

Nu rapporterar Aftonbladet att Ladefoged är på väg bort från Sverige. Enligt tidningen är han nära att säljas till Lincoln City i Championship. Affären sägs landa på runt 50 miljoner kronor, vilket skulle bli VSK:s dyraste försäljning någonsin.

VSK har samtidigt ingen brådska med att sälja Ladefoged då flera klubbar sägs visa intresse.

23-åringens kontrakt med VSK sträcker sig till och med 2028.