Uppgifter: Stjärnan nära att säljas – blir rekordaffär
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Mikkel Ladefoged, 23, har öst in mål för Västerås SK.
Nu är dansken nära att säljas till engelska Lincoln City, enligt uppgifter.
Mikkel Ladefoged har varit en viktig spelare för Västerås SK den här säsongen. Den danske forwarden har bidragit med nio mål för VSK, som ligger femma i allsvenskan.
Nu rapporterar Aftonbladet att Ladefoged är på väg bort från Sverige. Enligt tidningen är han nära att säljas till Lincoln City i Championship. Affären sägs landa på runt 50 miljoner kronor, vilket skulle bli VSK:s dyraste försäljning någonsin.
VSK har samtidigt ingen brådska med att sälja Ladefoged då flera klubbar sägs visa intresse.
23-åringens kontrakt med VSK sträcker sig till och med 2028.
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