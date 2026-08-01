Så startar Häcken och Kalmar FF

BK Häcken tar emot Kalmar FF.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar klockan 15.00.

Foto: Bildbyrån

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BK Häcken ställs mot Kalmar FF hemma på Nordic Wellness Arena. Häcken kommer senast från ett kryss mot AIK medan KFF tog en stark seger mot regerande mästaren Mjällby.

Häckens tränare Jens Gustafsson gör två förändringar från matchen mot AIK. Olle Samuelsson ersätter Filip Helander samtidigt som nyförvärvet Harun Ibrahim startar i stället för avstängde Julius Lindberg.

KFF-tränaren Toni Koskela mönstrat en elva med flera förändringar. Rony Jansson, som lämnat för St. Pauli, ersätts av Fabian Björklund. Därtill startar Sivert Øverby och Abdussalam Magashy i stället för Victor Larsson och Melker Hallberg.

Startelvor:

BK Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Samuelsson, Lundkvist – Doumbia, Hestnes – Ibrahim, Rygaard, Svanbäck – Lindgren

Kalmar FF: Brolin – Björklund, Sætra, Keita, Øverby – Gustafsson, Gojani – Söderbäck, Magashy, Sagoe Junior – Rosenqvist