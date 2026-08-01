Uppgifter: Rivalen kan kapa Salah-affär

Mohamed Salahs övergång till Besiktas har avbrutits.

Nu är konkurrenten Trabzonspor nära att värva stjärnan, enligt uppgifter.

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Efter att Mohamed Salah, 34, lämnade Liverpool den gångna säsongen har det ryktats om flera olika destinationer. På senare tid har den turkiska ligan, och specifikt Besiktas varit aktuellt. Istanbulklubben ska ha varit nära att värva Salah – men avbröt jakten på grund av för dyra agentarvoden.

Nu rapporterar Foot Mercato att rivalen Trabzonspor kapar affären. Sajten uppger att parterna är nära att komma överens om de personliga villkoren.

Mohamed Salah noterades för 257 mål och 123 assist på 442 matcher i Liverpool. 34-åringen har svarat för 66 fullträffar på 119 landskamper för Egypten.

Trabzonspor slutade trea i den turkiska högstaligan förra säsongen.