LIVE: Manchester United – Atlético Madrid

Gigantmöte på Strawberry Arena.

Manchester United ställs mot Atlético Madrid i en träningsmatch.

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De stora europeiska ligorna drar i gång om knappt en månad. Nu befinner sig lagen på försäsongsläger och under lördagen ställs Manchester United och Atlético Madrid mot varandra på Strawberry Arena i Stockholm.

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