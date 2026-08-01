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Foto: Bildbyrån

LIVE: Manchester United – Atlético Madrid

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Casper Nordqvist
Reporter
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Gigantmöte på Strawberry Arena.
Manchester United ställs mot Atlético Madrid i en träningsmatch.
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De stora europeiska ligorna drar i gång om knappt en månad. Nu befinner sig lagen på försäsongsläger och under lördagen ställs Manchester United och Atlético Madrid mot varandra på Strawberry Arena i Stockholm.

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