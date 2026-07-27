Paok bekräftar skadan på Taha Ali

Taha Ali fick en mardrömsstart i Paok.

Svensken tvingades byta i debuten efter att ha skadat sig.

Klubben bekräftar att det rör sig om en axelluxation.

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För knappt två veckor sedan lämnade Taha Ali för grekiska Paok. Den svenske yttern fick dock en mardrömsstart i den nya klubben.

I debuten mot Dynamo Kiev i Europa League-kvalet tvingades Ali bryta en kvart in i matchen. Svensken skadade axeln, men det var oklart vilken typ av skada.

Paok meddelar på sin hemsida att de kunde bekräfta en axelluxation på svensken, det vill säga att axeln gick ur led. Klubben har ännu inte fastställt hur länge han blir borta och hans tillstånd kommer att bedömas i veckan.

En axelluxation kan hålla en spelare borta i flera veckor.

Paok spelar returen mot Dynamo Kiev på torsdag.