NORDQVIST: Nu ger jag upp på IFK Göteborg

Vem som ta över hopplösa skutan IFK Göteborg?

För ja, nu vet jag inte längre.

Det känns nästan som att jag ger upp på den sovande bjässen till storklubb nu.

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”Poya Asbaghi november 2017. Ja, så långt tillbaka måste vi gå för att jag ska kunna stå bakom en ny tränare i IFK Göteborg som jag gått i gång på. Roland Nilsson, Mikael Stahre och Jens Askou? Nja…Det var länge sedan en tränarrockad i IFK Göteborg kittlade. Men Stefan Billborn och Jocke Björklund gör just det”.

Det här var mina egna ord från juni 2024 när IFK Göteborg presenterade Stefan Billborn och Jocke Björklund som nytt tränarpar efter att Jens Askou valt att lämna för Sparta Prag.

När Billborn tog över Hammarby inför 2018 följde jag grönvita klubben nära. Det var faktiskt jag som kunde avslöja att det var Billborn som skulle ta över efter Jakob Michelsen och med Billborn vid rodret blev Bajen den klubb de är i dag.

Han tog över ett Hammarby som svarat för mittenplaceringar tre år på raken efter återkomsten till allsvenskan – och i stället slogs han om SM-guld två år i följd 2018-2019.

2021 blev cupguld – och därefter sparken. Tråkigt slut men Billborn hade satt sin prägel på Hammarby för lång tid framöver alldeles oavsett.

Efter att par fina år i Sarpsborg blev det alltså Blåvitt för två somrar sedan – och snacka om att han fick ordning på klubben i fjol med en fjärdeplats som i slutändan räckte till Europa.

Att det nu gått åt helvete är en annan femma. Det var tragiskt att se storklubben IFK Göteborg förlora hemma i Conference League-kvalet mot estniska Tallinna FCI Levadia. Estland… kom igen.

Jesper Jansson sparkar Billborn på nytt

Nåväl, på samma sätt är en 13:e plats i allsvenskan aldrig acceptabelt för en klubb som Blåvitt och därför förstår jag att Billborn tvingas bort. Fotbollschef Jesper Jansson med jobbiga beslutet att kicka kompisen Billborn likt han gjorde som sportchef i Bajen 2021.

Jocke Björklund fortsätter nu som huvudtränare i Blåvitt efter att han och Billborn varit partners i snart tio år. Är det lösningen med förre VM 94-hjälten som ny herre på täppan? Jag vet inte.

Ärligt talat känns det nästan hopplöst att efter Billborn veta vem som ska ta över på lång sikt och göra IFK Göteborg great again.