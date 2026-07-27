Uppgifter: ”Chicharito” överens med ny klubb
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Javier Hernandez flyttar till USA.
Profilen är överens med Atletico Dallas, enligt uppgifter.
Javier ”Chicharito” Hernandez, 38, har varit klubblös sedan i januari efter att ha lämnat Deportivo Guadalajara. Enligt transferexperten Fabrizio Romano är den mexikanske profilen nära en flytt till USA.
Romano rapporterar att Hernandez är överens med Atletico Dallas i den amerikanska andradivisionen.
”Chicharito” kommer att ansluta till klubben 2027, enligt transferexperten.
Hernandez har tidigare spelat i klubbar som Manchester United, Bayer Leverkusen, West Ham och Real Madrid.
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