Uppgifter: ”Chicharito” överens med ny klubb

Javier Hernandez flyttar till USA.

Profilen är överens med Atletico Dallas, enligt uppgifter.

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Javier ”Chicharito” Hernandez, 38, har varit klubblös sedan i januari efter att ha lämnat Deportivo Guadalajara. Enligt transferexperten Fabrizio Romano är den mexikanske profilen nära en flytt till USA.

Romano rapporterar att Hernandez är överens med Atletico Dallas i den amerikanska andradivisionen.

”Chicharito” kommer att ansluta till klubben 2027, enligt transferexperten.

Hernandez har tidigare spelat i klubbar som Manchester United, Bayer Leverkusen, West Ham och Real Madrid.