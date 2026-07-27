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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: ”Chicharito” överens med ny klubb

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Javier Hernandez flyttar till USA.
Profilen är överens med Atletico Dallas, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Javier ”Chicharito” Hernandez, 38, har varit klubblös sedan i januari efter att ha lämnat Deportivo Guadalajara. Enligt transferexperten Fabrizio Romano är den mexikanske profilen nära en flytt till USA.

Romano rapporterar att Hernandez är överens med Atletico Dallas i den amerikanska andradivisionen.

”Chicharito” kommer att ansluta till klubben 2027, enligt transferexperten.

Hernandez har tidigare spelat i klubbar som Manchester United, Bayer Leverkusen, West Ham och Real Madrid.

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