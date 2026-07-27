Klart: Stjärnan förlänger med Newcastle United

Harvey Barnes stannar i Newcastle United.

28-åringen förlänger avtalet med klubben.

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Harvey Barnes, 28, anslöt till Newcastle United sommaren 2023. Den engelske yttern har svara för 30 mål och 14 assist på 120 matcher i ”Magpies”.

Nu meddelar klubben att Barnes skriver på ett nytt långtidskontrakt.

– När jag först kom till klubben insåg jag snabbt vilken speciell plats det är, men efter tre år här vet jag det ännu mer. Jag älskar allt med det – staden, arenan, människorna – och jag är verkligen glad att jag förlänger min tid här, säger han på klubbens hemsida.

Huvudtränare Eddie Howe:

– Harveys nya kontrakt är mycket välförtjänt och en återspegling av det arbete han har lagt ner och den kvalitet han har visat under sina tre år i Newcastle United.