Uppgifter: Degerfors köper loss Karlsson från AIK
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Kazper Karlsson har varit utlånad från AIK till Degerfors IF.
Nu väljer Värmlandsklubben att utnyttja sin köpoption och köpa loss mittfältaren permanent, enligt uppgifter till KT-Kuriren.
För ett år sedan lånades Kazper Karlsson ut från AIK till Degerfors IF. Avtalet förlängdes sedermera över den här säsongen, och i samband med det bakades även en köpoption in i kontraktet.
Nu rapporterar KT-Kuriren att Degerfors har bestämt sig för att utnyttja optionen och köpa loss spelfördelaren.
Den 21-årige mittfältaren har spelat 19 matcher från start den här säsongen och hade kontrakt med AIK till 2028.
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