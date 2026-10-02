Uppgifter: Degerfors köper loss Karlsson från AIK

Kazper Karlsson har varit utlånad från AIK till Degerfors IF.

Nu väljer Värmlandsklubben att utnyttja sin köpoption och köpa loss mittfältaren permanent, enligt uppgifter till KT-Kuriren.

Foto: Bildbyrån

För ett år sedan lånades Kazper Karlsson ut från AIK till Degerfors IF. Avtalet förlängdes sedermera över den här säsongen, och i samband med det bakades även en köpoption in i kontraktet.

Nu rapporterar KT-Kuriren att Degerfors har bestämt sig för att utnyttja optionen och köpa loss spelfördelaren.

Den 21-årige mittfältaren har spelat 19 matcher från start den här säsongen och hade kontrakt med AIK till 2028.