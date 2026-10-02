JUST NU: Så ställer Blågult upp
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Under fredagskvällen ställs Sverige inför sin tredje Nations League-match, då Blågult ställs mot Bosnien-Hercegovina på borta plan.
Avspark är klockan 20.45 på Stadion Bilino Polje.
Se startelvorna samt den omfattande svenska skade- och sjukdomslistan här.
Det svenska landslaget kommer från två raka segrar på nationalarenan. Först blev det en 2–1-vinst mot Rumänien, där anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres visade vägen, innan Sverige följde upp med ytterligare tre poäng i en 3–1-seger mot Polen.
Trots den starka formen kommer Sverige inte till spel med bästa möjliga förutsättningar mot Bosnien-Hercegovina – detta efter en våg av skador och sjukdomar i truppen. För Bosnien-Hercegovinas stora stjärna Edin Džeko, som finns med från start, blir det hans sista match i den blå tröjan.
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Lagens startelvor:
Sverige:
Johansson – Skoglund, Nilsson Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Karlström, Larsson, Nanasi – Zeneli & Gyökeres
Bosnien och Hercegovina:
Hamzic – Katic, Muharemovic, Kolasinac – Memic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Basic, Gigovic – Džeko & Demirovic.
Sveriges nyckelspelare som missar matchen på grund av skador och sjukdom:
- Alexander Isak
- Anthony Elanga
- Yasin Ayari
- Dejan Kulusevski
- Jacob Widell Zetterström
- Elliot Stroud
- Isak Hien
- Roony Bardghji
- Benjamin Nygren
- Emil Holm
- Gustaf Lagerbielke
- Patrik Wålemark
- Hjalmar Ekdal
- Taha Ali
- Gustaf Nilsson
- Gustav Lundgren
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