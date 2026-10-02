JUST NU: Så ställer Blågult upp

Under fredagskvällen ställs Sverige inför sin tredje Nations League-match, då Blågult ställs mot Bosnien-Hercegovina på borta plan.

Avspark är klockan 20.45 på Stadion Bilino Polje.

Se startelvorna samt den omfattande svenska skade- och sjukdomslistan här.

Graham Potter. Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget kommer från två raka segrar på nationalarenan. Först blev det en 2–1-vinst mot Rumänien, där anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres visade vägen, innan Sverige följde upp med ytterligare tre poäng i en 3–1-seger mot Polen.



Trots den starka formen kommer Sverige inte till spel med bästa möjliga förutsättningar mot Bosnien-Hercegovina – detta efter en våg av skador och sjukdomar i truppen. För Bosnien-Hercegovinas stora stjärna Edin Džeko, som finns med från start, blir det hans sista match i den blå tröjan.

Texten uppdateras

Lagens startelvor:

Sverige:

Johansson – Skoglund, Nilsson Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Karlström, Larsson, Nanasi – Zeneli & Gyökeres

Bosnien och Hercegovina:

Hamzic – Katic, Muharemovic, Kolasinac – Memic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Basic, Gigovic – Džeko & Demirovic.

Alexander Isak och Dejan Kulusevski. Foto: Bildbyrån



Sveriges nyckelspelare som missar matchen på grund av skador och sjukdom: