JUST NU: Hammarby krossade Elfsborg

STOCKHOLM. Elfsborg blev en munsbit för Hammarby i allsvenska avslutningen.

Bajen vann med 3-0 inför ett knökat 3Arena.

Foto: Bildbyrån

Allsvenska tabelltvåan Hammarby hade inga problem med Elfborg under söndagen i allsvenskans sista omgång.

Frank Junior Adjei gav vackert Bajen ledningen i den 17:e minuten då han efter en dribbling skickade upp bollen i bortre krysset.

Tidigt i andra halvlek kom 2-0 när Paulos Abraham klackade in bollen efter ett inspel från höger. Då hade Elfsborg precis före paus tvingats till ett målvaktsbyte efter att just Abraham krockat med Isak Pettersson som tvingades bryta och ersättas av Simon Eriksson.

Av bara farten kom också 3-0 efter timmen spelad när Abraham höll sig framme på en retur och petade in 3-0.

Enda smolket i glädjebägaren för Hammarby var att kapten Nahir Besara förblev mållös och tappade skytteligasegern till Gais Ibrahim Diabate och Djurgårdens August Priske som slog till med 18:e målet vardera för säsongen i dag. Besara kom därmed tvåa på sina 17 mål.