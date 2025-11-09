Hammarby mot Elfsborg – här är elvorna
Hammarby IF tar emot IF Elfsborg.
Inför matchen så har nu startelvorna släppts.
Hammarby och IF Elfsborg avslutar årets allsvenska säsong med att drabba samman på 3 arena denna söndag.
Inför dagens möte så har nu startelvorna släppts.
STARTELVOR:
Hammarby IF: Jakobsson – Skoglund, Karlsson, Eriksson, Winther – Adjei, Besara, Lahdo – Majed, Abraham, Okeke
IF Elfsborg: Petersson – Larsson, Ibrahim, Wikström, Hult – Hedlund, B. Zineli, Magnusson, Olsson – Frick, Silverholt.
