JUST NU: Hammarby körde över Degerfors

Hammarby och Degerfors ställdes mot varandra under söndagen.

Det slutade 4–0 till Bajen.

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Under söndagen ställdes Hammarby IF mot Degerfors IF på 3Arena i Stockholm. Bajen hade två raka segrar sedan återstarten av allsvenskan med Degerfors hade förlorat sina två senaste matcher.

I början på matchen var det ett böljande spel och båda lagen skapade chanser. Det var Hammarby som tog ledningen efter att Paulos Abraham varit påpasslig på en retur från Degerfors-keepern Matvei Igonen. Bajen-forwarden kunde enkelt peta in 1–0 i den 40:e minuten.

I den andra halvleken utökade Bajen. Denna gång var det Montader Madjed som spelades fram av Victor Lind. Madjed placerade sedan in 2–0. Kort senare utökade hemmalaget genom Tesfaldet Tekie, som avlossade från distans.

Det blev islossning för Bajen efter Tekies mål. Madjed blev tvåmålsskytt när han stod för ett drömmål med 15 minuter kvar av matchen. Yttern skruvade in bollen i bortre och det stod 4–0 på resultattavlan.

Matchen slutade 4–0 till Hammarby och Henrik Rydström har fortfarande inte förlorat som tränare i klubben.

Startelvor:

Hammarby: Hahn – Skoglund, Fofana, Winther, Persson – Karlsson, Johansson Schellhas – Madjed, Besara, Lind – Abraham

Degerfors: Igonen – Diatara, Skuseth, Ohlsson, Gideon Yaw – Barsoum, Karlsson, Hussein – Vukojevic, Dzabic, Taranis