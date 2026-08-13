Uppgifter: VM-spelare jagas i allsvenskan

Benjamin Asare, 34, är eftertraktad.

Enligt uppgifter visar bland annat VSK intresse för den ghananske VM-keepern.

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Benjamin Asare spelade samtliga gruppspelsmatcher i VM för Ghana. Till vardags tillhör målvakten inhemska Hearts of Oak.

Nu rapporterar sajten Footy-Africa att 34-åringen följs av flera klubbar. Förutom Hertha Berlin och Fortaleza visar även Västerås SK intresse för Asare. Det har däremot inte presenterats något bud på honom.

Asare har gjort totalt 14 landskamper för Ghana.