Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: VM-spelare jagas i allsvenskan

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Benjamin Asare, 34, är eftertraktad.
Enligt uppgifter visar bland annat VSK intresse för den ghananske VM-keepern.

Foto: Bildbyrån

Benjamin Asare spelade samtliga gruppspelsmatcher i VM för Ghana. Till vardags tillhör målvakten inhemska Hearts of Oak.

Nu rapporterar sajten Footy-Africa att 34-åringen följs av flera klubbar. Förutom Hertha Berlin och Fortaleza visar även Västerås SK intresse för Asare. Det har däremot inte presenterats något bud på honom.

Asare har gjort totalt 14 landskamper för Ghana.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt