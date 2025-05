Här är startelvorna i tvillingderbyt

Under söndagen ställs Djurgårdens IF mot AIK i årets första tvillingderby.

Detta i den sjunde allsvenska omgången.

Matchen har avspark 14.00.

Efter sex allsvenska omgångar befinner sig Djurgårdens IF på en elfteplats i serien med sju inspelade poäng.



Tio placeringar ovanför, på förstaplats, har AIK parkerat sig med sina 16 poäng.



Under söndagen ställs de två tvillingklubbarna mot varandra, i ett Stockholmsderby på 3Arena.



När startelvorna presenterades stod det klart att AIK ställde upp med exakt samma manskap som i matchen mot Elfsborg.



I Djurgårdens lag var förändringarna desto fler. Bland annat får Jacob Rinne sitta på bänken tillsammans med Tokmac Nguen och Jacob Une. Detta samtidigt som Filip Manojlovic, Theo Bergvall och Albin Ekdal får förtroendet från start.



Startelvor:



Djurgårdens IF: Manojlovic; Ståhl, Tehno, Danielsson, Kosugi – Siltanen, Stensson, Ekdal – Bergvall, Sawo, Gulliksen.



AIK: Nordfeldt; Besirovic, Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood, Thychosen – Csongvai – Celina, Salétros, Hove – Guidetti.