JUST NU: Så startar Tyskland och Curaçao

Tyskland och Curaçao kliver in i VM.

Då startar lagen på följande sätt.

Avspark 19:00.

Foto: Bildbyrån

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Tyskland är ett framgångsrikt lag i VM-sammanhang. På söndagskvällen ställs de mot Curaçao som gör sitt första världsmästerskap.

När startelvorna släpptes stod det klart att den tyske förbundskaptenen Jürgen Nagelsmann valde att starta med giganten Manuel Neuer i mål.

Curaçaos förbundskapten Dick Advocaat startar med en väntad elva.

Startelvor

Tyskland: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz – Havertz

Curaçao: Room – Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia, Hansen