JUST NU: Så startar Tyskland och Curaçao
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Tyskland och Curaçao kliver in i VM.
Då startar lagen på följande sätt.
Avspark 19:00.
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Tyskland är ett framgångsrikt lag i VM-sammanhang. På söndagskvällen ställs de mot Curaçao som gör sitt första världsmästerskap.
När startelvorna släpptes stod det klart att den tyske förbundskaptenen Jürgen Nagelsmann valde att starta med giganten Manuel Neuer i mål.
Curaçaos förbundskapten Dick Advocaat startar med en väntad elva.
Startelvor
Tyskland: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlovic, Sané, Musiala, Wirtz – Havertz
Curaçao: Room – Floranus, Obispo, Bazoer, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia, Hansen
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