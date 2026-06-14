VM-matcher i natt: Sverige spelar VM-premiär

VM-matcher står på nattens schema.

Här är förutsättningarna, avsparkstiderna och det viktigaste att veta inför nattens drabbningar.

Foto: Bildbyrån

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I kväll spelas en rad matcher i VM. Men störst fokus ligger givetvis på att Sverige kliver in i VM när man ställs mot Tunisien. I Blågults grupp finns även Nederländerna och Japan som mäter varandra under kvällen.

Förutom Sveriges match så kommer även Elfenbenskusten och Ecuador göra VM-premiär kl 01:00.

Så spelas VM inatt

Elfenbenskusten – Ecuador

Arena: Philadelphia Stadium, USA

Philadelphia Stadium, USA Datum: 15 juni

15 juni Avsparkstid: 01:00 (svensk tid)

01:00 (svensk tid) Streaming: TV4 Play

Sverige – Tunisien

Arena: Estadio Monterrey, Mexiko

Estadio Monterrey, Mexiko Datum: 15 juni

15 juni Avsparkstid: 04:00 (svensk tid)

04:00 (svensk tid) Streaming: SVT Play

Förutsättningar

Grupp E och grupp F spelar VM-premiär under kvällen och natten. Under kvällen spelar Tyskland mot Curaçao i grupp E och omgång 1 i grupp E avslutas med matchen mellan Elfenbenskusten och Ecuador kl 01.00. Grupp F, vilket är Sverige grupp startas med Nederländerna mot Japan kl 22:00 och avslutas senare med Sverige mot Tunisien kl 04.00.

Nu gäller det att få ett så bra utgångsläge som möjligt i starten på gruppspelet.

Håll ett öga på

Foto: Bildbyrån

Kvällens höjdpunkt att hålla ögonen på är givetvis Sverige. Blågult tog sig till slut till VM efter em krokig väg. Det är nu det gäller för Sverige och varje match blir viktig för att kunna ta sig vidare till slutspel. Men ack så viktigt är det att hålla ett öga på Sverige grupp. Hur kommer det gå mellan Nederländerna och Japan och deras resultat kan få konsekvenser för Sveriges avancemang i VM.

Visste du att?

I kväll spelar inte bara Sverige, utan en hel del svenskbekanta spelare. I Tunisien hittar vi bland annat IFK Norrköping-spelaren Moutaz Neffati och förre Hammarby-succén Sebastian Tounekti. I Elfenbenskusten finns den förre Bajen-duon Odilon Kossounou och Bazoumana Toure. Fyra spelare som spelar eller nyss spelade den svenska ligan.

Matchen i matchen

I matchen mellan Sverige och Tunisien kommer Celtic-lagkamraterna Benjamin Nygren och Sebastian Tounekti mötas. I vanliga fall är de lagkamrater och har firat segrar och förluster tillsammans. Nu står båda inför ett betydande mästerskap och kanske deras största matcher i karriären och då blir lagkamraterna motståndare.