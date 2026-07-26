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Foto: Bildbyrån

JUST NU: HBK räddade blytung poäng mot Gais

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Gais tog emot Halmstads BK under söndagen.
Matchen slutade 1–1 efter en sen kvittering av HBK.

Foto: Bildbyrån

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Gais kom senast från en seger mot Nordsjælland i Conference League-kvalet. Under söndagen ställdes de mot den allsvenska jumbon Halmstads BK.

När Gais startelva presenterades stod det klart att tränaren Fredrik Holmberg valde att starta med den förre Bajen-duon Nikola Vasic och Dennis Collander.

Den första halvleken slutade mållöst men i den andra tog hemmalaget ledningen. Henry Sletsjøe satte 1–0 i den 52:a minuten. Det såg länge ut att gå mot en Gais-seger men i den 92:a (!) minuten tilldelades HBK en straff. Då klev lagkaptenen Rocco Ascone fram och ordnade 1–1 och en viktig poäng för HBK i bottenstriden.

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