Henrik Rydströms första grönvita seger

Elfsborg tog emot Hammarby.

Då vann gästerna efter mål av Madjed och Abraham.

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Elfsborg och Hammarby möttes under söndagen. Då kunde Hammarby ta sig första seger med Henrik Rydström som tränare.

Pablos Abraham frälste Hammarby när han gjorde matchens första mål och sedan kunde Montader Madjed utöka för Hammarby. Med dryga kvarten kvar kunde Elfsborg reducera med ett drömmål genom Ari Sigurpalsson.

Hammarby vann med uddamålet och börjar höstsäsongen precis som man ville efter tränarbytet.