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Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg ställs mot BP på Grimsta

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Daniel Karimi
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Brommapojkarna tar emot IFK Göteborg på Grimsta IP.
Se startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

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Det väntar en viktig drabbning i den 22:a allsvenska omgången när elvan Brommapojkarna ställs mot nian IFK Göteborg. Blott två poäng skiljer lagen åt i tabellen.

Gästande IFK Göteborg, under ledning av Joachim Björklund, kliver in i matchen med fin form och tre raka segrar i Allsvenskan i ryggen. Blåvitt har dessutom ett historiskt övertag med tre vinster på de fem senaste mötena mot BP.

Ulf Kristianssons BP har å sin sida blandat och gett den senaste tiden och kommer närmast från en 3–1-förlust mot Hammarby. Nu jagar laget en trepoängare för att kliva förbi Göteborg i tabellen.

Lagens startelvor

IF Brommapojkarna

Leo Cavallius – Oliver Zandén, Andreas Troelsen, Pavle Vagic, Rasmus Örqvist – Mads Hansen, Simon Strand, Kaare Barslund, Anton Kurochkin – Wilmer Odefalk & David Isso

IFK Göteborg

Viktor Andersson – Felix Eriksson, Jonas Bager, Hjörtur Hermansson, Noah Tolf – Oliver Månsson, David Kruse, Sam Larsson – Nino Zugelj, Alexander Simmelhack & Tobias Heintz

Matchen har avspark klockan 15:00.

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