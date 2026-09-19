Västerås SK tar emot Malmö FF – viktigt streckmöte i Allsvenskan

Västerås SK tar emot Malmö FF på Hitachi Energy Arena.

Se startelvorna här.

Foto: Bildbyrån



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Det blir ett viktigt möte i tabellen när åttan Västerås SK tar emot femman Malmö FF. Blott en poäng skiljer lagen åt i kampen om topp- och europaplatserna.

Hemmalaget VSK kliver in i matchen med stort självförtroende efter en övertygande 4–1-seger borta mot AIK senast. Tränaren Alexander Rubin hoppas nu att laget kan rida vidare på den vågen och plocka ytterligare tre tunga poäng inför hemmafansen.

För gästande Malmö FF handlar matchen om att säkra en seger för att hålla hårt i jakten på Europa. Med sina 33 poäng har MFF inte råd med några snedsteg om de vill knappa in på lagen i den absoluta toppstriden.



Lagens startelvor

Västerås SK

Elis Jäger – Herman Magnusson, Philip Bonde, Jack Tagesson – Simon Gefvert, Mamadou Diagne, Ismet Lushaku, Jonathan Karlsson – Jens Magnusson, Karl Gunnarsson & Axel Taonsa

Malmö FF

Robin Olsen – Jens Stryger, Andrej Djuric, Stian Gregersen, Gabriel Busanello – Otto Rosengren, Adrian Skogmar, Theodor Lundbergh – Anton Höög, Daníel Gudjohnsen & Saed Haksabanovic

Matchen har avspark klockan 15:00.