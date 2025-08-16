Den 20:e allsvenska omgången inleds under lördagen.

Detta då Halmstads BK tar mot Malmö FF på Örjans Vall.

Matchen har avspark klockan 15.00.

Med 19 omgångar spelade i allsvenskan befinner sig Halmstads BK på en tolfteplats med 18 inspelade poäng.

Malmö FF har i sin tur spelat in 33 poäng och är femma i tabellen.

Under lördagen ställs de två klubbarna mot varandra i en viktig match för både botten och toppen.

Inför matchen står det klart att Henrik Rydström gör fyra förändringar i sin elva jämfört med den som föll med 5-0 borta mot FCK i tisdags.

Detta då Johan Karlsson, Adrian Skogmar, Taha Ali och Daniel Tristan Gudjohnsen spelar istället för Gabriel Busanello, Pontus Jansson, Oliver Berg och Lasse Berg Johnsen. Värt att notera är att varken Jansson Berg Johsen är med i matchtruppen.

Även HBK gör fyra förändringar i sin elva jämfört med förra helgens match mot Sirius. In kommer Agnero, Granath, Olsson och nyförvärvet Rocco Ascone in. Detta istället för Ludvig Arvidsson, Gísli Eyjólfssons, Gabriel Wallentin och Niilo Mäenpää.

Startelvor:

Halmstads BK: Erlandsson; Kurtulus, Gregor, Olsson – Boman, Ascone, Allansson, Kaib – Granath, Agnero, Mohammed.

Malmö FF: Olsen; Stryger, Rösler, Djuric, Karlsson – Ali, Skogmar, Rosengren, Bolin – Haksabanovic, Gudjohnsen.