Jesper Jansson slutar i IFK Göteborg

Jesper Jansson lämnar som fotbollschef i IFK Göteborg.

Det meddelar klubben under torsdagen.

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Jesper Jansson tog över som fotbollschef i IFK Göteborg våren 2025. Under torsdagen meddelar Blåvitt att Jansson valt att säga upp sig från sin post.

Så här förklarar 55-åringen sitt beslut:

– Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag tror på Blåvitt och på den riktning föreningen har tagit. Kontinuiteten måste finnas i föreningens strategier, processer och arbetssätt, inte vara beroende av enskilda personer. Där känner jag mig trygg med att arbetet tas vidare av skickliga kollegor.

Jansson kommer att arbeta året ut tills klubben har hittat en ersättare.

– Vi kommer att tacka av Jesper och summera hans tid i IFK Göteborg när han har gjort sin sista dag. Nu ligger fokus på arbetet som återstår och på att gå i mål med höstens allsvenska och Elitettan på bästa sätt, säger klubbdirektör Nicklas Lauwell.

Jansson har tidigare varit verksam i Helsingborg, FC Köpenhamn, Omonia Nicosia, Hammarby och Öster.