Uppgifter: Lewandowski på väg till Chicago

Robert Lewandowski har tackat för sig i FC Barcelona.

Nu är han på väg till USA för att diskutera sin framtid med Chicago Fire, enligt uppgifter.

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I slutet av årets La Liga-säsong stod det klart att Robert Lewandowski, 37, lämnade FC Barcelona efter fyra år i den katalanska storklubben. Detta trots mängder av skriverier kring hans framtid.

– Efter fyra år fyllda av utmaningar och hårt arbete är det dags att gå vidare. Jag lämnar med känslan av att uppdraget är slutfört, skrev anfallsstjärnan på Instagram i samband med nyheten.

Sedan dess har mycket av mediarapporteringen kretsat kring polackens framtid.

Nu ser den ut att kunna klarna något. Enligt Meczyki.pl är anfallaren på väg till USA för att diskutera sin framtid med MLS-klubben Chicago Fire.

Däremot har inte 37-åringen fattat något beslut kring sin framtid och han har även fått flera anbud från saudiska klubbar.