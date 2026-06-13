The Athletic: Arsenal ute efter Club Brügge-stjärnan

Arsenal kan vara på väg att förstärka sin offensiv inför nästa säsong.

Detta då man, enligt uppgifter, jagar Christos Tzolis från Club Brügge.

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Under årets säsong av Premier League har Leandro Trossard och Gabriel Martinelli varit Mikel Artetas offensiva val på den vänsterkanten.

Till nästa säsong kan de dock få konkurrens.

Enligt The Athletic är Premier League-vinnarna nu ute efter Christos Tzolis, 24, från Club Brügge. Detta påstås de också kunna göra för omkring 40 miljoner euro, eller 437 miljoner kronor.

I det fall att den grekiske landslagsmannen skulle komma att skriva på för ”The Gunners” påverkar det dock inte klubbens intresse för Aston Villa-stjärnan Morgan Rogers.

Christos Tzolis har spelat för belgiska Brügge sedan sommaren 2024 och står noterad för 108 matcher. I dessa har 24-åringen gjort hela 43 mål och 45 assist.