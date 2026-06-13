Neymar-beskedet inför premiären: ”Vi hoppas”

Neymar missar Brasiliens VM-premiär.

Förbundskaptenen Carlo Ancelotti hoppas att han är tillbaka nästa vecka.

– Neymar arbetar outtröttligt för att återhämta sig så snabbt som möjligt, säger Ancelotti.

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Neymar har gått en kamp mot klockan för att göra sig redo för Brasiliens VM-premiär mot Marocko. 34-åringen har inte deltagit i träning med resten av det brasilianska landslaget.

Förbundskaptenen Carlo Ancelotti hoppas att profilen tillbaka i form nästa vecka.

– Neymar arbetar outtröttligt för att återhämta sig så snabbt som möjligt. Vi hoppas att han är i form och återförenas med gruppen nästa vecka. När vi använder Neymar är det inte bara för hans obestridliga tekniska egenskaper, utan också för hans erfarenhet och det exempel han kan vara för lagets yngre spelare. Men han kommer inte att vara tillgänglig för matchen i Marocko, säger förbundskaptenen under en presskonferens.

Matchen mellan Brasilien och Marocko startar vid midnatt.