England bestulna på föremål: ”Utredningen pågår”

England har blivit av med skor och utrustning inför VM-premiären.

Polisen i Kansas City utreder en misstänkt stöld.

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England spelar sin VM-premiär mot Kroatien på onsdag. När landslaget var på väg till Kansas City för att inleda träningarna inför premiären hade de blivit bestulna på olika föremål.

Enligt BBC har fordonet som ska ha transporterat bland annat fotbollsskor och bollar utsatts för ett inbrott.

Polisen i Kansas City meddelar att de misstänker en stöld.

– Vi utreder en möjlig stöld av utrustning från ett lagfordon som anlände till Kansas City med saknade föremål i kväll. Utredningen pågår, säger en talesperson enligt BBC.

England gör sitt första matchförberedande pass under söndagen.

