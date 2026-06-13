VM medan du sov: Historiskt VAR-beslut i USA:s premiär

Kanada och USA har spelat sina första matcher i VM 2026.

Kanada fick nöja sig med ett kryss mot Bosnien och Hercegovina medan USA besegrade Paraguay med 4–1.

Här är resultaten, ställningarna och nattens största rubriker.

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Detta har hänt

I natt spelade värdlandet Kanada sin premiär hemma i Toronto mot Bosnien och Hercegovina. Efter en jämn batalj och ett succéinhopp av Kanadas Cyle Larin slutade det 1–1. I matchen spelade svenskbekantingarna Benjamin Tahirovic och Armin Gigovic.

Vid klockan fyra, svensk tid, inledde USA VM. Premiären spelades på SoFi Stadium i Los Angeles och det blev en målfest för amerikanerna. Efter bland annat dubbla mål av Folarin Balogun skrevs slutresultatet till 4–1.

Kanada – Bosnien och Hercegovina: 1–1

USA – Paraguay: 4–1

Nattens rubriker

England har ännu inte spelat sin VM-premiär. Det gör de först på onsdag när Kroatien står för motståndet. BBC rapporterar att när England skulle landa i Kansas City för att förbereda sig för Kroatien-matchen hade flera föremål stulits från ett fordon. Enligt BBC var det bollar, skor och annan utrustning som tillhör det engelska landslaget.

BBC skriver att det ska ha gjorts två gripanden i samband med stölden. England genomför sitt första hela träningspass under söndagen.

Nattens överraskning

Det var när USA ledde med 3–0 mot Paraguay i premiären som något märkligt uppstod. Den amerikanske försvararen Tim Ream fick ett gult kort efter att ha ”tacklat ner” Miguel Almiron. Paraguay tilldelades en frispark och efter att den slagits gick huvuddomaren Danny Makkelie fram till VAR-skärmen.

Efter att ha granskat på situationen mellan Ream och Almiron valde domaren att ändra sitt beslut och i stället ge paraguayanen ett gult kort för filmning. Det är första gången någonsin ett domslut ändrats på det sättet. Anledningen är nya Fifa-regler inför världsmästerskapet.

Ställningarna

Efter att Kanada spelat oavgjort med Bosnien kan Schweiz eller Qatar ta en tidig ledning i grupp B, om något av landslagen vinner. USA toppar grupp D samtidigt som Australien och Turkiet ännu inte har spelat sin första VM-match.