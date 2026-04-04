Sirius premiärvann mot Degerfors

Degerfors tog emot IK Sirius i den allsvenska premiären.

Allsvenskan drog i gång under lördagen. I premiären tog Degerfors IF emot IK Sirius på Stora Valla. Inför matchen fanns det frågetecken kring hur matchen skulle spelas på grund av snöfall. Någon timme före avspark bekräftades det att matchen spelas som vanligt.

Den första halvleken bjöd på en del lägen. Degerfors-spelaren Nahom Netabay fick stå fri i offensivt straffområde men nicken gick strax utanför.

Framåt slutet av de första 45 kom Sirius-yttern Neo Jönsson till ett läge där han vände sig fri och avlossade ett skott. Degerfors-keepern Matvei Igonen fick en hand på bollen som styrdes ut.

Den första akten slutade mållöst.

– Det är en svårspelad plan. Vi tar lite tid att komma i gång men vi äter oss in i matchen. Vi får fortsätta jobba och vara lite mer noggranna, sa Neo Jönsson till TV4 i paus.

I den andra halvleken dröjde det inte ens en minut innan Sirius tog ledningen. Isak Bjerkebo hittade in till Jönsson som stänkte in 1–0.

Med knappa kvarten kvar av matchen fick Sirius en straffspark. Isak Bjerkebo klev fram och placerade in 2–0-målet. Kort senare utökade Robbie Ure till 3–0.

Matchen slutade 3–0 till Sirius som inledde allsvenskan på bästa möjliga sätt.