Superdatorn: Så slutar Argentina – Algeriet

Argentina ska försöka försvara sin VM-titel.

I premiären ställs de mot Algeriet och superdatorn BETSiE har förutspått vem som vinner matchen.

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De regerande mästarna Argentina bär ett enormt favoritskap inför premiären mot Algeriet. För att få en datadriven bild av matchen har vi vänt oss till vår superdator BETSiE. Modellen har simulerat matchen 20 000 gånger för att förutse det mest sannolika utfallet.

20 000 simuleringar: Här är laget som vinner

BETSiE är en avancerad prediktionsmodell som analyserar en mängd variabler för att förutse matchresultat. Modellen tar hänsyn till lagens aktuella form, offensiva och defensiva styrkor, historiska prestationer, spelarkvalitet och underliggande statistiska mätvärden. Baserat på 20 000 simuleringar är slutsatsen tydlig.