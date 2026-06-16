Deschamps skriver historia – tangerar rekordet
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Didier Deschamps gör sitt fjärde VM som fransk förbundskapten.
Därmed tangerar han Uruguays Oscar Tabarez rekord.
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Didier Deschamps har redan skrivit in sig i VM-historien. I och med guldet 2018 blev den tidigare mittfältsdirigenten den blott tredje att vinna turneringen som både spelare och tränare.
Nu har 57-åringen tagit nästa utmärkelse. I och med matchen mot Senegal gör Deschamps sitt fjärde VM som fransk förbundskapten. Därmed tangerar han rekordet som tidigare hölls endast av Uruguays legendariska tränare Oscar Tabarez.
Tabarez coachade Uruguay i VM 1990, 2010, 2014 och 2018. Toppen nåddes 2010 då nationen nådde semifinalen.
Det finns däremot ett rekord som Deschamps numera är ensam med. Fransmannen är den första att träna samma landslag i fyra raka VM-slutspel.
Fler kommer det dock inte bli. Redan förra vintern meddelade Deschamps att han lämnar posten som fransk förbundskapten efter VM i Nordamerika.
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