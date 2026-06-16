IFK Värnamos kräftgång fortsätter – fjärde raka förlusten

IFK Värnamo har det tungt i superettan.

Efter en ny förlust är smålänningarna fast under strecket.

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IFK Värnamo var en av favoriterna att ta steget upp till allsvenskan inför säsongen. Just nu ser en återkomst till den högsta serien ut att vara så gott som körd.

Under tisdagen åkte klubben på en ny tung förlust när Helsingborg vann med 1–0 på Finnvedsvallen. Målet kom efter dryfta halvtimmen genom Loret Sadiku, som gjorde sitt första mål sedan återkomsten till HIF.

Resultatet innebär att Värnamo ligger näst sist i allsvenskan på samma poäng som Norrby, men med sämre målskillnad. Laget har nu spelat åtta matcher i superettan utan seger.

Härnäst väntar IK Brage på bortaplan för förra årets allsvenska jumbo.