Argentina – Algeriet: Truppnyheter och förväntade startelvor

Argentina ställs mot Algeriet i VM-premiären.

Här är allt du behöver veta om truppstatus och förväntade startelvor.

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Båda lagen har haft en del skadebekymmer inför premiären, men de största frågetecknen finns hos de regerande mästarna.

Argentina: Status i truppen och förväntad startelva

Skador och avstängningar Argentina Spelare Lämna tillbaka Julio Soler muscle-injury Doubtful Juan Foyth cruciate-ligament-injury Early October 2026 Valentin Carboni cruciate-ligament-injury Early November 2026 Leonardo Balerdi calf-injury Early July 2026 Nicolas Tagliafico muscle-injury Late June 2026

Lionel Scaloni har flera spelare vars status är osäker inför matchen. Målvakten Emiliano Martinez och försvararen Nahuel Molina är tveksamma till spel. Den största stjärnan, Lionel Messi, har återhämtat sig från en muskelskada och förväntas starta. Ett tungt avbräck är dock att mittbacken Leonardo Balerdi missar hela turneringen på grund av en vadskada.

Argentinas förväntad startelva (4-4-2): E. Martinez – Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada – Messi, L. Martinez.

Trots frågetecknen lutar det åt att Scaloni förlitar sig på sin rutinerade stomme. Thiago Almada väntas få en kreativ roll bakom anfallsduon, där Messi som vanligt blir den självklara fixstjärnan.

Algeriet: Status i truppen och förväntad startelva

Skador och avstängningar Algeriet Spelare Lämna tillbaka Youcef Belaïli cruciate-ligament-injury Unknown

Algeriet kommer till matchen med ett mer gynnsamt truppläge. Försvararen Ramy Bensebaini och mittfältaren Hicham Boudaoui har återhämtat sig från skador och är tillgängliga för spel. En potentiell svaghet är målvaktspositionen, där de tre uttagna målvakterna tillsammans bara har tio landskamper.

Algeriets förväntad startelva (4-5-1): Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Mahrez, Bentaleb, Maza, Aouar, Amoura – Gouiri.

Laguppställningen är designad för att vara kompakt och svår att bryta ner. Ett femmannamittfält ska stänga ytor centralt, medan snabbheten hos kantspelarna Mahrez och Amoura blir avgörande i omställningsspelet.

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