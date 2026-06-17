Argentina – Algeriet: Truppnyheter och förväntade startelvor
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Argentina ställs mot Algeriet i VM-premiären.
Här är allt du behöver veta om truppstatus och förväntade startelvor.
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Båda lagen har haft en del skadebekymmer inför premiären, men de största frågetecknen finns hos de regerande mästarna.
Argentina: Status i truppen och förväntad startelva
Julio Soler
muscle-injury
Doubtful
Juan Foyth
cruciate-ligament-injury
Early October 2026
Valentin Carboni
cruciate-ligament-injury
Early November 2026
Leonardo Balerdi
calf-injury
Early July 2026
Nicolas Tagliafico
muscle-injury
Late June 2026
Lionel Scaloni har flera spelare vars status är osäker inför matchen. Målvakten Emiliano Martinez och försvararen Nahuel Molina är tveksamma till spel. Den största stjärnan, Lionel Messi, har återhämtat sig från en muskelskada och förväntas starta. Ett tungt avbräck är dock att mittbacken Leonardo Balerdi missar hela turneringen på grund av en vadskada.
Argentinas förväntad startelva (4-4-2): E. Martinez – Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada – Messi, L. Martinez.
Trots frågetecknen lutar det åt att Scaloni förlitar sig på sin rutinerade stomme. Thiago Almada väntas få en kreativ roll bakom anfallsduon, där Messi som vanligt blir den självklara fixstjärnan.
Algeriet: Status i truppen och förväntad startelva
Youcef Belaïli
cruciate-ligament-injury
Unknown
Algeriet kommer till matchen med ett mer gynnsamt truppläge. Försvararen Ramy Bensebaini och mittfältaren Hicham Boudaoui har återhämtat sig från skador och är tillgängliga för spel. En potentiell svaghet är målvaktspositionen, där de tre uttagna målvakterna tillsammans bara har tio landskamper.
Algeriets förväntad startelva (4-5-1): Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Mahrez, Bentaleb, Maza, Aouar, Amoura – Gouiri.
Laguppställningen är designad för att vara kompakt och svår att bryta ner. Ett femmannamittfält ska stänga ytor centralt, medan snabbheten hos kantspelarna Mahrez och Amoura blir avgörande i omställningsspelet.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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