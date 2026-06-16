JUST NU: Frankrike ute efter revansch på Senegal

Frankrike tar emot Senegal i sin VM-premiär.

Matchen pågår.

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Ett stjärnspäckat Frankrike ställs mot Senegal i New Jersey. Det är det första VM-mötet mellan nationerna sedan premiären 2002, då den afrikanska nationen slog de regerande mästarna Frankrike i sin första VM-match någonsin.

Frankrike åkte då ut i gruppspelet utan att göra ett enda mål. Senegal tog sig hela vägen till kvartsfinal efter att ha slagit ut Sverige i åttondelen.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Frankrike

Mike Maignan – Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez – Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot – Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue – Kylian Mbappé

Senegal: Eduard Mendy – Krepin Diatta, Moussa Niakhate, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf – Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye – Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.