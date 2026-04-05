MFF kryssade mot Örgryte i premiären

Örgryte IS tog emot Malmö FF i den allsvenska premiären.

Det slutade 1–1.

Örgryte IS var tillbaka i allsvenskan efter 17 års frånvaro. I söndagens premiärmatch tog Göteborgsklubben emot Malmö FF.

Det blev en hacking start på Örgrytes comeback. efter bara minuten spelad pausades först matchen på grund av rökutveckling. Kort senare avbröt huvuddomaren Joakim Sars matchen. TV4:s Axel Pileby förklarade att det rörde sig om ”ordningsstörningar på läktaren”.

Efter en kort paus tvingades spelarna kliva av planen och ner i omklädningsrummen.

– Vad jag förstod det som var det två slagsmål, säger experten Nordin Gerzic i TV4:s sändning.

Efter en tids avbrott återupptogs matchen och det var Öis som pressade på för ett ledningsmål. Hemmalaget fick flera chanser på fasta situationer samtidigt som MFF tvingades försvara. Skånelaget ryckte upp sig och utmanade på kanten genom Taha Ali.

Den första halvleken slutade mållöst. Inför den andra akten gjordes ett byte i MFF där Theodor Lundbergh kom in.

Bara minuter in i andra halvlek tog Öis ledningen efter ett långt inkast. MFF lyckades inte få undan bollen och Anton Andreasson kunde peta in 1–0.

Med 17 minuter kvar av matchen svarade MFF. Erik Botheim var påpasslig efter ett avslut av inbytte Oscar Sjöstrand. Norrmannen höll sig framme och petade in returen till 1–1.

Matchen slutade 1–1 och Öis lyckades knipa en poäng i sin återkomst.