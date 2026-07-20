JUST NU: Malmö FF räddade poäng mot KFF

Kalmar FF tog emot Malmö FF i allsvenskan.

Det slutade 2–2.

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När Malmö FF:s startelva presenterades inför matchen mot Kalmar FF stod det klart att det blev ett målvaktsskifte. Johan Dahlin ersatte Robin Olsen. Därtill startade Colin Rösler i ställer för Andrej Djuric.

Det var hemmalaget Kalmar FF som fick en drömstart. I den 13:e minuten hittade Charles Sagoe Jr ram till Carl Gustafsson som stänkte in 1–0.

Efter knappa halvtimmen kvitterade MFF. Noah Åstrand John satte 1–1. Ställningen varade inte länge då Charlie Rosenqvist, knappt tre minuter senare, satte 2–1.

I den andra halvleken svarade MFF återigen. Den gången var det Adrian Skogmar som satte kvitteringen.

Fler mål blev det inte och det slutade i delad pott på Guldfågeln Arena.

Startelvor:

Kamlar FF: Kindberg – Jansson, Sætra, Keita, Larsson – Gustafsson, Gojani – Rosenqvist, Magashy, Sagoe Jr – Söderbäck

Malmö FF: Dahlin – Stryger, Rösler, Frejd Pålsson, John – Busuladzic, Rosengren, Skogmar – Haksabanovic, Botheim, Höög