Uppgifter: Højbjerg nära Premier League-återkomst

Pierre-Emile Højbjerg lämnar Olympique Marseille.

Enligt Tipsbladet säljs han till Newcastle United.

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Pierre-Emile Højbjerg, 31, ser ut att lämna Olympique Marseille.

Enligt Tipsbladet är den danske mittfältaren aktuell för en comeback i Premier League. Sajten uppger att Højbjerg säljs till Newcastle United i en affär värd 15 miljoner euro (164 miljoner kronor).

31-åringen har tidigare under sommaren kopplats ihop med en drös italienska klubbar. Nu ser det dock ut att bli ett nytt äventyr i England.

Højbjerg har tidigare spelat för klubbar som Tottenham Hotspur och Southampton.