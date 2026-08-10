Uppgifter: Förre MFF-stjärnan aktuell för FCK
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FC Köpenhamn vill förstärka defensiven.
Enligt uppgifter är de nära att värva Dennis Hadžikadunić, 28.
FC Köpenhamn stod för ett rejält fiasko den gångna säsongen. Den danska storklubben missade mästerskapsslutspel och tvingades i stället avsluta säsongen med att säkra kontraktet.
Nu har FCK börjat förstärka inför den kommande ligastarten. Enligt sajten Reprezentacija.ba är de nära att värva Dennis Hadžikadunić. Den 28-årige mittbacken är utan klubb efter att kontraktet löpt med Sampdoria.
Hadžikadunić har gjort 44 framträdanden i Malmö FF och vunnit dubbla SM-guld (2016, 2017) samt ett cupguld (2022) med klubben.
Han har dessutom gjort 33 landskamper för Bosnien & Hercegovina.
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