Uppgifter: Förre MFF-stjärnan aktuell för FCK

FC Köpenhamn vill förstärka defensiven.

Enligt uppgifter är de nära att värva Dennis Hadžikadunić, 28.

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FC Köpenhamn stod för ett rejält fiasko den gångna säsongen. Den danska storklubben missade mästerskapsslutspel och tvingades i stället avsluta säsongen med att säkra kontraktet.

Nu har FCK börjat förstärka inför den kommande ligastarten. Enligt sajten Reprezentacija.ba är de nära att värva Dennis Hadžikadunić. Den 28-årige mittbacken är utan klubb efter att kontraktet löpt med Sampdoria.

Hadžikadunić har gjort 44 framträdanden i Malmö FF och vunnit dubbla SM-guld (2016, 2017) samt ett cupguld (2022) med klubben.

Han har dessutom gjort 33 landskamper för Bosnien & Hercegovina.