Uppgifter: Jamie Vardy kan återvända till England

Jamie Vardy, 39, har tillbringat den senaste tiden i Cremonese.

Samtidigt håller West Ham ett öga på den engelske anfallsprofilen, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

Jamie Vardy lämnade Leicester City efter en sensationell Premier League-titel och totalt 145 mål på 342 ligamatcher. Vardy gick till italienska Cremonese och svarade för sju mål på 29 Serie A-matcher.

Engelsmannen har sedan i juli varit kontraktslös – och nu kan en återkomst till England vara aktuell.

Enligt Sky Sports håller West Ham United koll på Vardy. Londonklubben, som åkte ur PL förra säsongen, tittar på en forwardsvärvning i sommar.