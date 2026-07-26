JUST NU: Elfsborg sänkte decimerat MFF

Malmö FF ställdes mot IF Elfsborg.

Matchen slutade 2–1 till Elfsborg.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Under söndagen tog Malmö FF emot IF Elfsborg hemma på Eleda Stadion. MFF kom senast från ett kryss borta mot Kalmar FF medan Elfsborg kom från tre raka förluster.

När startelvorna presenterades stod det klart att MFF gjorde flera förändringar. Bland annat klev Robin Olsen in mellan stolparna igen.

Det var gästerna från Borås som fick jubla först. I den femte minuten smällde Arber Zeneli in 1–0 efter en kontring.

Dryga kvarten senare kvitterade Malmö. Noah Åstrand John hittade Jens Strygers panna och den danske veteranen kunde nicka in 1–1. Elfsborg återtog ledningen i den 34:e minuten genom Momoh Kamara.

Den andra halvleken förblev mållös samtidigt som MFF:s Malte Pålsson drog på sig ett rött kort. Matchen slutade 2–1 till Elfsborg som tog sin första seger sedan den 8 maj.

Startelvor:

Malmö FF: Olsen – Stryger, Djuric, Pålsson, John – Lundbergh, Rosengren, Skogmar – Höög, Botheim, Haksabanovic.

IF Elfsborg: Pettersson – Jensen, Holmén, Isherwood, Hult – Magnusson, Olsson – Kamara, Beck, Zeneli – Östman