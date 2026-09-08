Beskedet: Mjällby sparkar tränaren

Mjällby AIF har det tufft i allsvenskan.

Nu agerar svenska mästarna genom att sparka huvudtränaren Karl Marius Aksum.

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Mjällby agerar i krisen och sparkar huvudtränaren Karl Marius Aksum.

– Vi har under en längre tid löpande utvärderat verksamheten och har tillsammans med den sportsliga ledningen landat i beslutet att gå vidare med en förändring på huvudtränarposten. Karl Marius är en mycket uppskattad person och en skicklig fotbollstränare, som har gjort ett stort arbete för Mjällby AIF de senaste tre åren. Samtidigt är vi övertygade om att det här är rätt tidpunkt för föreningen att göra den här förändringen där alla i Mjällby AIF har ett stort ansvar, säger Mjällby AIF:s klubbchef Jacob Lennartsson via uttalandet.

Sportchef Hasse Larsson:

– Karl Marius har lagt ner ett stort arbete under sin tid i Mjällby AIF och vi är tacksamma för hans engagemang och professionalism. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget. Nu ligger vårt fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för laget och föreningen framåt, och arbetet med att forma det nya tränarteamet är redan i gång.

Mjällby skriver på sin hemsida att de har påbärjat arbetet för att hitta en ersättare.