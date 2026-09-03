Djurgården bröt förbannelsen – tog tredje raka segern

Mjällby ställdes mot Djurgården i en allsvensk hängmatch.

Det slutade 2–0 till Dif.

Foto: Bildbyrån

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I måndags ställdes Djurgården mot Mjällby på 3Arena. Matchen slutade i en klar 4–0-seger till Djurgården. Under torsdagskvällen drabbade de samman igen, i en hängmatch från omgång tio.

Dif-tränaren Jani Honkavaara gjorde en förändring i startelvan. Jeppe Okkels ersattes av Oskar Fallenius. Nyförvärvet Charlie Rosenqvist inledde på bänken.

Noterbart var att Mjällby gjorde ett målvaktsskifte. Robin Wallinder bänkades och in gick nyförvärvet Sebastian Hansen.

Den nye Maif-keepern var nära att ställa till det rejält i starten på matchen. Efter en elak pass från Iqbal slarvade han med bollen som hamnade hos Dif-anfallaren Kristian Lien, men norrmannen sköt för sent.

Mjällby drabbades av en smäll redan i den första halvleken. Nyförvärvet Villum Dalsgaard satte sig ner i gräset och tvingades kliva av.

Hemmalaget växte in i slutet av den första halvleken – som slutade mållöst.

I den andra halvleken spräckte Djurgården nollan. Inbytte Jeppe Okkels spelade fram till Kristian Lien som petade in 1–0 efter 60 minuter. Målet blev hans 15:e i allsvenskan den här säsongen.

Bara minuter senare utökade bortalaget genom Okkels. Kort efter 2–0-målet fick Charlie Rosenqvist göra debut för Djurgården.

Matchen slutade 2–0 och ”Blåränderna” tog därmed sin tredje raka seger, något som inte hänt sedan 2024.

Startelvor:

Mjällby: Hansen – Iqbal, Norén, Pettersson – Nielsen, Gustavsson, Enggård, Agnarsson – Dalsgaard, Bergström, Gustafson.

Djurgården: Rinne – Ståhl, Tenho, Une, Johansson – Siltanen, Stensson – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien.