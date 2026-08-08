PSG och United spelade oavgjort – på Ullevi

Paris Saint-Germain och Manchester United drabbade samman på Ullevi.

Åskådarna och lagen fick nöja sig med ett kryss.

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Under lördagen stod Ullevi värd för de regerande Champions League-mästarna Paris Saint-Germain, som ställdes mot Manchester United i en träningsmatch.

Det var två roterade startelvor som presenterades inför matchen. VM-stjärnor som Fabian Ruiz, Désiré Doué och Ousmane Dembélé saknades i Paris-laget.

Det dröjde däremot inte länge innan PSG-supportrarna i Göteborg fick jubla. Redan i den andra minuten satte Ibrahim Mbaye 1–0.

I den 32:a minuten kvitterade United genom stjärnforwarden Bryan Mbeumo och drabbningen på Ullevi slutade 1–1.

Manchester United inleder ligasäsongen borta mot Hull den 22 augusti. PSG spelar Super Cup-final mot Aston Villa innan Ligue 1 drar i gång.