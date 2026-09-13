Svenskduo får ny tränare – sparkas omedelbart

Borussia Mönchengladbach har tre raka försluter i Bundesliga.

Nu meddelar klubben att huvudtränaren Eugen Polanski får sparken.

– Vi hade stora planer, men vi lyckades inte få dem att fungera, säger han i ett utalande.

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Den tyska klassikerklubben Borussia Mönchengladbach har fått en tung start på årets säsong. Efter tre omgångar ligger laget sist med noll inspelade poäng.

Nu väljer klubbledningen att agera.

På sin hemsida meddelar man att tränaren Eugen Polanski får sparken och kommer lämna laget med omedelbar verkan. Jan-Moritz Lichte kommer ta över tillfälligt till det att en ny huvudtränare finns på plats.

”Borussia Mönchengladbach har alltid varit och kommer alltid att vara min klubb. Därför gör det så ont att det har slutat så här. Efter att vi klarade oss kvar förra säsongen gjorde vi ett antal förändringar inför den här säsongen. Vi hade stora planer, men vi lyckades inte få dem att fungera. Jag är ledsen för det”, säger Polanski i ett uttalande.

Eugen Polanski har en lång historia i Borussia Mönchengladbach som sträcker sig hela vägen till barndomen. Den tidigare polska landslagsspelaren fick stora delar av sin fotbollsfostran i ”Gladbach” och han spelade totalt 54 tävlingsmatcher för klubben mellan 2004 och 2008.

Han klev på uppdraget som huvudtränare i september 2025 efter att tidigare ha tränat klubbens reservlag.

I Borussia Mönchengladbach spelar svenskduon Isac Lidberg och Hugo Bolin. Den senare har svarat för två av lagets tre mål så här långt den här säsongen.