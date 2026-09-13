Storseger för Hammarby – AIK-dödaren på plats

Hammarby tog en viktig seger i toppstriden.

Henrik Rydströms gäng tog en komfortabel vinst hemma mot Brommapojkarna.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Hammarby hade två raka matcher utan seger med sig inför söndagens hemmamöte mot Brommapojkarna. Det blev en komfortabel och efterlängtad seger mot lokalrivalen.

Efter lite mer än fem minuter slog Hampus Skoglund ett inlägg från sin högerkant. Bollen hittade fram till Paulos Abraham som tryckte in 1–0 för hemmalaget.

BP hittade tillbaka in i matchen och när dryga halvtimmen passerat kvitterade man genom Mads Hansen. Det oavgjorda läget höll sig slutminuterna av den första halvleken, då Markus Karlsson åter gav Hammarby ledningen med sitt första mål för säsongen.

I den 57:e minuten utökade ”Bajen” ledningen. Victor Lind slog en frispark in till straffområdet som mittbacken Frederik Winther styrde in i mål.

Med fem minuter kvar skymtades den tidigare Hammarby-spelaren Abdelrahman Boudah på storbildsskärmen, vilket resulterade i applåder från hemmapubliken. Anfallaren gjorde mål mot lokalrivalen AIK under gårdagen när Västerås SK vann med 4–1 i Solna.

Hammarby vann även sin matchen och tog därmed tre viktiga poäng i toppstriden.

Lagens startelvor

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Ibrahima Fofana, Frederik Winther, Noah Persson – Markus Karlsson, Frank Adjei – Montader Madjed, Victor Lind, Oscar Steinke – Paulos Abraham

Brommapojkarna

Leo Cavallius – Rasmus Örqvist, Oskar Cotton, Andreas Troelsen, Oliver Zandén – Kaare Barslund, Pavle Vagic, Simon Strand, Anton Kurochkin – Mads Hansen, Wilmer Odefalk