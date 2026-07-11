JUST NU: AIK slog Mjällby – Andersson stor hjälte

Mjällby tog emot AIK hemma på Strandvallen.

Matchen slutade 2–1 till ”Gnaget”.

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Mjällby kom från en gastkramande drabbning mot Sirius. Matchen slutade 4–4 efter ett sent kvitteringsmål från Mjällbys Tom Pettersson. Det var blott andra gången som Sirius tappade poäng i årets allsvenska.

AIK fick en desto lugnare återstart på serien borta mot IFK Göteborg. Efter ett baklängesmål i den 30:e minuten kvitterade man kort därpå. Med kvarten kvar av matchen satte Axel Kouame segermålet.

Inför bortamötet mot Mjällby valde José Riveiro att göra fyra förändringar. De tidigare avstängda Mads Thychosen och Dino Besirovic återvände till startelvan, liksom Kristoffer Nordfeldt som precis var tillbaka från VM. Även Amel Mujanic fick chansen från start.

Mjällby gjorde tre förändringar från mötet med Sirius senast. Axel Norén och Tom Pettersson gick in i backlinjen, samtidigt som Teo Helge tog plats på det centrala mittfältet.

Värt att notera är att flyttryktade Elliot Stroud inte var uttagen i truppen.

I den elfte minuten kom matchen första farliga läge när Jacob Bergström träffade ribban. Situationen kom till efter en tabbe av målvakten Kristoffer Nordfeldt.

Den första halvleken slutade mållöst och innan paus hettade det till för Mjällbys Jeppe Kjær som fick skon avriven av Johan Hove. Dansken kastade skon mot Hove och fick gult kort.

I den andra halvleken tog AIK ledningen. Efter en blixtsnabb kontring hittade Axel Kouame fram till inbytte Victor Andersson som rakade in 1–0. I slutet av matchen stod ”Gnaget” för ytterligare ett mål på kontring. Andersson hittade inbytte Adrian Helm, som satte 2–0.

I matchminut 92 hittade Ali Youssef in med ett reduceringsmål för Mjällby. Matchen slutade 2–1 till AIK som går upp på 18 poäng efter 12 spelade matcher.

Lagens startelvor

Mjällby

Robin Wallinder – Tony Miettinen, Axel Norén, Tom Pettersson – Villiam Granath, Jesper Gustavsson, Teo Helge, Aki Samuelsen – Jeppe Kjær, Jacob Bergström, Abdoulie Manneh

AIK

Kristoffer Nordfeldt – Mads Thychosen, Aron Csongvai, Sotirios Papagiannopoulos, Eskil Edh – Dino Besirovic, Amel Mujanic, Johan Hove – Taha Ayari, Kevin Filling, Axel Kouame