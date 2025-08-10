Nordfeldt med svettig dubbelräddning direkt

Under söndagen tar AIK mot Djurgården på Strawberry arena.

Då hann matchen knappt börja innan bortalaget skapade två jättelägen.

Vid båda dessa stod Kristoffer Nordfeldt för riktigt svettiga räddningar.

Matchen var ungefär tre minuter gammal när Keita Kosugi tog sig förbi Anton Salétros på vänsterkanten och slog in ett inlägg.

Det mötte Mikael Anderson med pannan och nickade mot det bortre hörnet – där en utsträckt Kristoffer Nordfeldt stod för en fin räddning. På den efterföljande returen fick Tobias Gulliksen ett jätteläge att trycka in 1-0 och sköt mot den första stolpen men Nordfeldt hann ner och räddade på nytt.

