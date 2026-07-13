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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Norsk uppvisning när Djurgården vann stort

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Casper Nordqvist
Reporter
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STOCKHOLM. Bo Hegland gjorde två, Kristian Lien ett.
Det var norsk uppvisning när Djurgården krossade Halmstads BK där segersiffrorna 3-0 var i underkant.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har likt sina rivaler AIK och Hammarby fått en pangstart i allsvenska omstarten med två raka segrar.

Efter 2-1-viktorian förra omgången mot BK Häcken på bortaplan blev nu Halmstads BK en munsbit.

Bo Hegland som toppar allsvenskans assistliga svarade för dubbla mål i den första halvleken, båda gångerna var det Piotr Johansson som låg bakom.

Även om HBK redan efter den första halvleken kändes som ett slaget lag sattes den definitiva spiken i kistan när Kristian Lien i 57:e minuten rullade in 3-0 mellan benen på Tim Rönning.

Djurgården vann med 3-0 och segersiffrorna var i underkant, men samtliga målen alltså från norskt håll den här måndagskvällen inför dryga 20 000 åskådare på 3Arena.

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