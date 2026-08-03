Uppgifter: Herrington klar för Hull

Lucas Herrington har länge ryktats till England.

Nu uppges han vara klar för Liverpool.

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Tidigare i sommar rapporterade The Athletic att både Liverpool och Barcelona hade ögonen på Australiens mittbackstalang Lucas Herrington.

Den 18-årige försvararen tillhör MLS-klubben Colorado Rapids och fick dessutom speltid för Australien under sommarens VM.

Nu ser karriären ut att fortsätta i England – men inte i Liverpool. Enligt The Athletics transferjournalist David Ornstein är Premier League-nykomlingen Hull överens om en värvning av Herrington.

Affären uppges vara värd 17 miljoner dollar, motsvarande omkring 161 miljoner kronor. Därutöver ingår bonusar på ytterligare sex miljoner dollar, cirka 57 miljoner kronor, samt en vidareförsäljningsklausul på 15 procent.

Om samtliga bonusar faller ut kan övergången bli den dyraste någonsin för en australisk spelare. Det nuvarande rekordet sattes i januari 2023 när Harry Souttar lämnade Stoke för Leicester City i en affär värd 15 miljoner pund, motsvarande ungefär 190 miljoner kronor.